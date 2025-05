Lista civica: "A Saludecio bilancio in salute grazie alla vecchia giunta"

Dopo mesi di attacchi strumentali e accuse infondate e la lista civica ’Continuiamo Insieme per il Bene Comune’, oggi all’opposizione a Saludecio, vogliamo tutelare la dignità politica e personale dell’amministrazione guidata per dieci anni da Polidori – così la lista ’Continuiamo Insieme’ –: dal suo insediamento il sindaco Roberto Cialotti non ha perso occasione per screditare il lavoro della precedente amministrazione. Lo ha fatto con toni aggressivi, parlando di un Comune "in rosso". Oggi i dati ufficiali parlano chiaro. Il conto consuntivo 2024, certificato dal revisore dei conti, mostra un avanzo di amministrazione pari a 959.175 euro così suddiviso: 424.885 euro accantonati, 308.374 euro vincolati, 106.759 disponibili per investimenti e 119.156 euro per la parte corrente. Questi numeri smentiscono le dichiarazioni del sindaco Cialotti.