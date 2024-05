Lista ‘sbaglia’ comune. Candidature congelate

A Montecopiolo il destino della lista sospesa di Mauro Baldacci, sfidante del sindaco uscente Pietro Rossi, è ancora incerto. Sembra infatti che i candidati abbiano sbagliato a compilare la documentazione necessaria, candidandosi non per Montecopiolo ma per Macerata Feltria. Alla verifica dei documenti in prefettura si è infatti scoperto dal simbolo che si trattava di una lista candidata per Macerata Feltria, nelle Marche, e non per Montecopiolo. Per il momento non ci saranno ricorsi: gli enti competenti hanno deciso di sospendere l’iter burocratico per ufficializzare la lista. Candidato sindaco e componenti della squadra hanno tempo fino a oggi alle 12 per consegnare nuovamente tutta la documentazione corretta.