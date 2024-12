"Liste d’attesa e nuovi medici. Rimettiamo in moto la sanità"

E’ una sanità che si rimette in moto quella raccontata dal segretario di Stato Mariella Mularoni a poche ore dalla chiusura di un anno importante. Il 2024 che stiamo per salutare sul Titano ha lasciato l’atto organizzativo dell’Istituto per la sicurezza sociale appena ratificato in Consiglio grande e generale. "Un atto che arriva dopo circa 14 anni, quindi decisamente necessario – dice il segretario di Stato alla Sanità e alla Sicurezza sociale, Mariella Mularoni – Finalmente si pongono le basi per programmare e sviluppare la sanità sammarinese dei prossimi anni. Guardando al futuro con molte certezze in più. Soprattutto per migliorare i servizi e per cercare di rispondere sempre meglio alle necessità dei cittadini. Finalmente si rimette in moto la sanità. Tantissime scelte per tanti anni erano state rinviate e questo aveva creato un certo immobilismo".

Lo stato di salute della sanità del Titano è così tornato a essere buono. "Siamo soddisfatti di quelli che è stato fatto quest’anno – dice – Abbiamo ridato fiducia all’intero sistema sanitario. Abbiamo chiuso degli accordi importanti con le università, con la Regione Emilia Romagna. Questo ci consente di restare in rete e di poterci aprire anche all’esterno per essere più attrattivi. Attrattività che abbiamo avuto sotto gli occhi anche recentemente con gli ultimi bandi di selezione internazionale che finalmente non sono andati deserti". Pensando alle sfide del futuro si pensa ai giovani, ma anche evidentemente a una popolazione che invecchia.

"L’aumento della popolazione anziana e quindi anche tutti i problemi legati alla sostenibilità del welfare presenti, ma anche futuri ci sono ben chiari – le parole del Segretario Mularoni – Come l’aumento della spesa sanitaria. E dovranno essere oggetto di attenzione da parte della politica. Collegato a questo anche la denatalità è una questione da affrontare. Bisogna intervenire per anticipare le problematiche".

Sul tavolo c’era, c’è ancora e ci resterà ovviamente il nuovo ospedale di Stato del quale a San Marino si parla già da diverso tempo. Ma evidentemente si continuerà anche a lavorare, come da programma di governo, sulle liste da attesa da ridurre al minimo e sul potenziamento della medicina territoriale sempre richiesto a gran voce. Tutti obiettivi più volte elencati dal segretario di Stato alla Sanità e che, c’è da scommettere, resteranno ’di moda’ anche nell’anno che verrà.