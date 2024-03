"Liste d’attesa, informazioni non corrette"

"Sulle liste di attesa sono state diffuse notizie non corrette". A replicare a quanto sostenuto dallo Sportello consumatori è l’Istituto per la sicurezza sociale. Tornano su una questione, quella delle liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici all’ospedale di Stato, di cui si dibatte da tempo. "I tempi presenti sul sito – sottolineano dall’Istituto del Titano ribattendo ai dati forniti dall’associazione consumatori – corrispondono alle tempistiche effettivamente disponibili e sarebbe bastato chiamare gli uffici preposti, in particolare il Cup, per verificare e confutare la prima data

disponibile per una prima visita oculistica o radiologica". L’Istituto per la sicurezza sociale ribadisce anche "la massima disponibilità al confronto e al dialogo, auspicando altrettanto da parte di tutti gli interlocutori, prima di rischiare di diffondere informazioni che possano ingenerare sfiducia nell’operato di uffici pubblici. Soprattutto quando i dati dimostrano che così non è e che anzi, si sta lavorando da tempo e con significativi risultati positivi, alla riduzione costante dei tempi di attesa delle prestazioni prenotabili a Cup. Invitiamo lo Sportello consumatori della Csdl a confrontarsi con gli uffici preposti dell’Iss per analizzare ogni singola segnalazione ricevuta".