"Liste d’attesa sempre più lunghe"

Dai 30 giorni di attesa del 2022 ai 110 del 2023 per effettuare un ecodoppler. Da 74 a 143 per una colonscopia. La situazione, in un anno, è migliorata soltanto per quel che riguarda le ecografie. A San Marino si torna a parlare delle liste d’attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici dell’Istituto per la sicurezza sociale. A pubblicare le tabelle, oltre all’Iss, ci pensa anche la Federazione pensionati della Csdl. "I tempi d’attesa – dicono dal sindacato – sono in netto e ulteriore peggioramento. Si evince agevolmente il motivo per il quale molte persone sono indotte a rivolgersi alle strutture di medicina privata, che anche a San Marino sono proliferate".

Tra i servizi in forte sofferenza, secondo il sindacato, "c’è ad esempio il Servizio territoriale domiciliare, che aspetta da diversi anni di essere trasferito in una sede nuova – spiega il segretario della Federazione pensionati della Csdl, Elio Pozzi – con spazi e caratteristiche adeguati alle sue funzioni. Da alcuni anni il personale di questo servizio si trova all’interno del Centro Vivi la Vita, a Dogana di fronte all’Atlante. Sono state ipotizzate alcune nuove soluzioni per questo servizio, ma non se n’è mai fatto nulla".

In quella stessa struttura di Dogana è stato trasferito anche il centro diurno che si trovava a Borgo Maggiore, "chiuso perché i locali non erano più praticabili, in particolare per le persone con disabilità. Quindi sono tutti ammassati in questa sede, peraltro togliendo spazio allo stesso Centro Vivi la Vita. A questo proposito, è fondamentale che in doversi punti della Repubblica, anche in zone decentrate, si aprano dei centri sociali per i pensionati, che hanno il compito fondamentale di offrire un ambito di incontro e di socialità a diverse persone che altrimenti vivrebbero condizioni di solitudine e di isolamento". Poi ancora. "Altra attività in sofferenza, legata comunque ai temi della salute e della prevenzione, è la ginnastica dolce per i pensionati, portata avanti dall’associazione Vita Sana, promossa dalla Csu. Sia a Murata che soprattutto a Serravalle c’è una difficoltà estrema ad avere a disposizione dei locali almeno soddisfacenti. I praticanti a Serravalle sono relegati in un corridoio del Multieventi a fianco alla piscina, dove il clima è o troppo caldo o troppo umido".