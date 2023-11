Liste di attesa e ritardi. La rabbia dei pazienti

"A giugno del 2022 il medico di base mi prescrive una visita dermatologica per il controllo di alcuni nei. Viene eseguita una biopsia. Il referto è arrivato solo a fine ottobre di quest’anno. Ecco cosa succede senza un dermatologo all’ospedale di Novafeltria". A raccontare la sua storia è Giovanni (nome di fantasia, ndr) che nei giorni scorsi ha scatenato una bufera tra i residenti della Valmarecchia. "La prima prenotazione disponibile era per il 13 luglio 2023 all’ospedale di Rimini, perché a Novafeltria non c’è la possibilità di prenotare. A detta del medico si tratta di un controllo di routine e così accetto la data. Fatta la visita, oltre un anno dopo, succede però che mi prescrivono una biopsia su un neo giudicato sospetto. La biopsia viene fissata il 22 agosto. Il referto istologico mi viene consegnato solo il 31 ottobre scorso. Dal momento della prenotazione all’esatta definizione del problema sono passati 16 mesi. Fortunatamente si tratta di una lesione benigna, che non necessita di asportazione o cure, altrimenti cosa sarebbe successo?".

Simile il caso di un’altra signora: "Mio marito per una visita ai polmoni ha aspettato 13 mesi. I risultati sono arrivati solo i primi di ottobre. Mio marito deve anche mettere un pacemaker e ho sollecitato più volte". La reazione dei residenti è sempre la stessa: "E’ una vergogna". Il comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ scoperti i casi ha inviato una mail, "l’ennesima, al dirigente Ausl Romagna, Mirco Tamagnini, i primi di novembre. Abbiamo spiegato quali liste sono chiuse e quali inesistenti a Novafeltria. Le liste chiuse riguardano chirurgia vascolare, nefrologo, reumatologo, ginecologo, ematologo, l’ecocolordoppler, la valutazione geriatrica per disturbi cognitivi". Tamagnini, via mail, risponde: "Le agende segnalate non sono chiuse a livello distrettuale e a livello d’ambito. Per alcune branche sono presenti però problematiche, principalmente legate alla carenza di professionisti (specialisti ambulatoriali convenzionati interni e dipendenti), che non ci permettono di garantire l’erogazione delle relative prestazioni su Novafeltria". Tamagnini parla di "indisponibilità di professionisti. I bandi periodicamente pubblicati sono andati deserti e non ci hanno permesso di reperire altre figure".

Rita Celli