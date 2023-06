L’Istituto alberghiero raddoppia: nuova classe, gli studenti sono 55

"Le scrivo questa breve missiva per salutarla e complimentarmi visto il suo imminente traguardo": comincia così il messaggio che il sindaco Filippo Giorgetti ha voluto rivolgere alla dirigente scolastica dell’istituto professionale per i sevizi alberghieri Malatesta, Ornella Scaringi, in occasione del suo pensionamento. "La Scaringi è stata una figura chiave nel percorso che ha portato alla creazione di una sede distaccata a Bellaria Igea Marina dell’Istituto Alberghiero", sottolinea il Comune. Giorgetti le rende merito, "ringraziandola a nome della città per l’impegno profuso nel realizzare quello che per lustri ha rappresentato solo un sogno per la nostra realtà: una scuola superiore sul territorio comunale". " ringrazio – continua il sindaco – non solo per l’oggi, ma per il futuro: penso ai numerosi giovani che grazie a lei troveranno una proposta formativa ed educativa nella nostra città, alle famiglie che grazie a questa sua lungimirante operazione vivranno opportunità e qualità di vita per i loro figli, penso a quanti godranno di un lavoro con preparazione e competenza dopo aver studiato nella suanostra scuola". A riguardo, interpellata, la Scaringi segnala che quest’anno la sezione staccata di Bellaria vedrà aggiungersi una nuova classe. Una prima, insieme alla seconda, per un totale di 55 studenti (numero che potrebbe lievemente lievitare in queste settimane). "Per me è stato un onore e un grande piacere averla incontrata – il sindaco rivolto alla dirigente – aver potuto condividere un percorso tanto significativo per lo sviluppo di Bellaria Igea Marina".