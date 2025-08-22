L’Istituto per la sicurezza sociale dà il via al corso per autista soccorritore e operatore di 118

Un corso di qualificazione professionale per ’Autista soccorritore-Operatore di centrale 118. È quello organizzato dall’Istituto per la sicurezza sociale in collaborazione con il Centro di formazione professionale. "L’iniziativa formativa risponde – spiegano dall’Iss – alla necessità di dotare l’Istituto di personale specificamente formato per le attività previste dal profilo di ruolo ‘Autsoc’ alla Uoc pronto soccorso, degenza breve e 118. Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze tecniche, relazionali e organizzative necessarie per operare nel sistema dell’emergenza territoriale 118, sviluppando capacità pratiche di intervento in situazioni di emergenza e competenze per la gestione dei mezzi, della comunicazione operativa e dell’interazione con il personale sanitario". Aperto ad un massimo di 20 partecipanti, il corso è rivolto a cittadini sammarinesi, a residenti in territorio sammarinese e a stranieri non residenti.

Tra i requisiti necessari, aver compiuto 21 anni d’età, essere in possesso della patente di guida tipo B, aver assolto l’obbligo scolastico e dimostrare una conoscenza della lingua italiana di livello B1. Il percorso formativo prevede tre moduli: formazione generale sulla Pubblica amministrazione, formazione specifica su tecniche di soccorso e gestione mezzi di emergenza, ed esercitazioni pratiche con tirocinio. Il corso include corsi specialistici Irc e formazione per guida sicura al circuito di Misano. Le lezioni si terranno all’ospedale di Stato a partire dal mese di ottobre e termineranno entro la fine di dicembre, per un totale di 130 ore. La quota di partecipazione è di euro 600 euro, mentre la scadenza per presentare le domande è fissata per le 12 di lunedì 15 settembre. Per i cittadini e i residenti sammarinesi le iscrizioni avvengono tramite l’applicativo Iol-Istanze on line, mentre per gli stranieri non residenti è necessario iscriversi alla segreteria del Centro di formazione professionale a Serravalle.