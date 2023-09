L’Italian bike festival tira la volata: in 50mila a Misano

Ultimo giorno e nuova folla per l’Italian bike festival, che si svolge al Misano world circuit. Le prime due giornate hanno visto molte più persone rispetto all’edizione scorsa, quando nei tre giorni si presentarono in circuito 42mila persone. Il traguardo dei 50mila è alla portata anche perché il festival vede aumentare i propri numeri e la platea di pubblico interessata. Tante le proposte che si possono trovare per la mobilità urbana, quella elettrica, sia per districarsi tra le ciclabili cittadine che per affrontare scalate e percorsi impegnativi sulle colline e in montagna, con circuiti pensati anche per i bambini. Il settore del cicloturismo ha un posto d’onore nell’offerta che gli oltre 500 brand presenti a Misano stanno mostrando al pubblico. Ma c’è anche spazio per i campioni delle due ruote di ieri e di oggi, da Francesco Moser a Vincenzo Nibali, da Mario Cipollini a Sonny Colbrelli, e ancora Elisa Balsamo, Giovanni Visconti, Alessandro Ballan, Paolo Savoldelli e tanti altri. Anche oggi non mancheranno conferenze e incontri, per approfondire e presentare nuove sfide a due ruote e le opportunità offerte dai territori pronti a essere vissuti in bici.