L’itanglese attira anche la Crusca

Tra i giovani di oggi si diffonde sempre più l’itanglese. Questo tipo di linguaggio è ovunque: a scuola, al mare, al parco, sulle piattaforme social o nei videogiochi. È così frequente da avere attirato le attenzioni dell’Accademia della Crusca. Non sappiamo se si tratti di anglicismi o americanismi o interferenze linguistiche, sta di fatto che abbiamo memorizzato dei termini e li utilizziamo anche a casa, dove i nostri genitori, prevalentemente Boomers (nati tra il 1946 e il 1964) o appartenenti alla Generazione X (1965-1980), comprendono molto poco quello che ci diciamo. Qualche vocabolo ha conquistato anche le nonne e non solo i ’maranza’. È divertente e molto più immediato utilizzare i verbi killare, shoppare, quittare o crushare. Shoppare significa acquistare qualcosa su un videogioco, non nella vita reale. Chi spende troppo è uno shoppone. "Ti ho killato. Bro, sei stato appena cucinato dal sottoscritto". Si dice così quando batti gli amici di videogame. Se invece si gioca ma la partita viene chiusa senza una causa precisa, si dice il gioco ha crushato oppure lagga se procede a scatti per via della connessione. Se si sta invece perdendo una partita, per non rinunciare alle coppe vinte, di sicuro è stata chiusa e si è rientrati: in questo caso si dice "hai quittato". Se lo sifa troppe volte allora si rischia di essere bannati per qualche ora, sospesi dal gioco. La comunicazione è molto intuitiva, veloce e senz’altro risente della vendita di prodotti come Brawl Stars o Fortnite, promossa dalle aziende commerciali a livello globale. La maggior parte dei ragazzi nel tempo libero non gioca all’aperto, ma guarda video su YouTube o si dà appuntamento su giochi virtuali. Si imita così il linguaggio degli idoli della rete, dei rapper e dei coetanei. I classici bro e fra sono diminutivi, usati per chiamare un amico in modo più moderno. Naturalmente queste parole risultano fastidiose e scortesi, se rivolte a un adulto. Probabilmente questo linguaggio non sarà temporaneo, perché piace davvero a noi ragazzi ed è in continua evoluzione. La moda del corsivo e degli ’amiooo’ è già passata, come pure sono superati alcuni termini come ’chica mala’ o ’diabla’.

Le contaminazioni linguistiche sono in aumento e ne siamo consapevoli, ma non pensiamo che creeranno una vera barriera tra adulti e giovani, né che soppianteranno la nostra bella lingua italiana. Nel pianeta dei giovani si sta al passo con i tempi: l’itanglese è il requisito di accesso. Ci si aggiorna, così ci si sente "dei freschi di zona".

Laurentia Chilianu,

Raul Filippini, Nicolò Lo Greco, Pietro Tombari II E