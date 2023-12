Lite tra coinquilini finisce a bastonate: ferito 56enne

Rimini, 7 dicembre 2023 - La lite tra coinquilini finisce a bastonate. E' accaduto ieri sera, attorno alle 22, in via Emilia Vecchia a Rimini, dove un cittadino indiano di 56 anni è stato vittima di un'aggressione commessa da un connazionale di tre anni più giovane di lui. Quest'ultimo avrebbe colpito in testa e alle gambe il malcapitato utilizzando un bastone di legno fino a spezzarlo in due. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, che ha trasportato in pronto soccorso il ferito, mentre al termine degli accertamenti svolti dagli agenti della polizia di Stato, il suo assalitore, difeso dall'avvocato d'ufficio Andrea Muratori, è stato dichiarato in arresto e accompagnato in camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo e la convalida.

All'origine dell'episodio ci sarebbero alcune divergenze per questi economiche tra i due coinquilini. L'appartamento in cui entrambi vivono è stato in affitto al 53enne, che a sua volta ha dato in locazione una parte dell'abitazione al connazionale. Quest'ultimo, tornando a casa dopo il lavoro, ha inavvertitamente rotto la chiave all'interno della toppa della serratura all'ingresso.

Un incidente che ha mandato su tutte le furie l'affittuario, il quale ha affrontato di petto il connazionale pretendendo da lui una somma di 250 euro per poter riparare il danno. Il 56enne, dal canto suo, non ha con sé abbastanza denaro e per questo motivo si rifiuta di sottostare alla richiesta.

Dopo cena, se ne va a letto a dormire ma è proprio allora - stando alla ricostruzione - che il 53enne si sarebbe avventato come una furia su di lui, iniziando a riempirlo di bastonate. La vittima non ha potuto far nulla, se non cercare di difendersi in qualche modo alzando le braccia e implorando l'altro di smetterla. Non pago, il 53enne avrebbe anche afferrato lo smartphone del coinquilino, frantumandolo per terra. In qualche modo, il ferito è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione, rimanendo in strada, sanguinante e in stato confusionale. Ad aiutarli ci hanno pensato alcuni connazionali, mentre i residenti della zona, sentite le urla provenienti dall'appartamento, hanno immediatamente allertato la questura. Sul posto è dunque accorsa una Volante della polizia di Stato. Alla vista delle divise, il 53enne ha cercato di giustificarsi accusando il connazionale di essere un intruso e di essersi intrufolato nell'appartamento per rubargli dei soldi. Una versione che però non ha convinto fino in fondo i poliziotti, che hanno deciso di ispezionare la casa, trovando il bastone rotto in due e ancora sporco di sangue.