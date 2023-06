Lite finita nel sangue, quattro anni all’accoltellatore

Una lite finita male, che lo scorso 26 agosto macchiò col sangue di un 38enne italiano la strada di viale Vittorio Alfieri, finì con l’imputazione di un trentenne albanese, Grisel Allgjata, per tentato omicidio. Ieri, la querelle giudiziaria a carico del trentenne difeso dall’avvocato Umberto De Gregorio si è conclusa con un patteggiamento della pena a 3 anni e 10 mesi, considerando il periodo di arresti domiciliari già scontato dal trentenne da dopo il momento dell’arresto. Un arresto avvenuto dopo che, come fu ricostruito dai carabinieri della compagnia di Rimini coordinati dal pm Paolo Gengarelli, il trentenne colpì con un coltello e diversi fendenti la vittima 38enne alle braccia e all’addome. Un accoltellamento che era nato a seguito di una lite, con l’albanese che era uscito di casa per protestare contro i clienti di un bar in viale Alfieri che alle 6.30 di mattina facevano troppo baccano. Da qui si era generata un’aggressione con pugni, calci e un guinzaglio per cani tra i due uomini, fino allo spuntare della lama che costò all’albanese l’accusa di tentato omicidio, ora patteggiata.