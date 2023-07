Lite fuori da un bar Arrestato un 28enne

Aggredito fuori da un bar in pieno giorno. Domenica è finito in carcere e ora si trova agli arresti domiciliari un sammarinese di 28 anni con l’accusa di violenza e lesioni personali. Vittima dell’aggressione un 39enne, anche lui sammarinese. La chiamata alla centrale operativa interforze è arrivata nel pomeriggio di domenica. All’esterno di un bar di Dogana era stata segnalata una colluttazione tra due uomini. Arrivati sul posto gli agenti della Guardia di Rocca, supportati da una pattuglia della Gendarmeria, hanno fermato l’aggressore e prestato soccorso al 39enne. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato.

Ha riportato un trauma cranico commotivo che è stato giudicato guaribile dai medici in 15 giorni. I due, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati in stato di alterazione da bevande alcoliche e sarebbero arrivati alle mani per futili motivi. Entrambi sarebbero già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti simili a quello capitato domenica pomeriggio. Sedata la lite fuori dal bar e prestato soccorso alla vittima, il 28enne sammarinese è stato accompagnato negli uffici della sezione operativa e di polizia giudiziaria, prima di finire, nella giornata di domenica, nel carcere dei Cappuccini.

Nei giorni successivi all’aggressione, in seguito all’interrogatorio di garanzia, il commissario della legge ha disposto gli arresti domiciliari per il 28enne in attesa del rinvio a giudizio. Si tratta del secondo caso di violenza, in pochi giorni e in pieno giorno, avvenuto sul Titano.