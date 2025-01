Lite in hotel per il conto. Arrivano i carabinieri

È stata una giornata ad alta tensione quella di ieri all’hotel Novecento di Cattolica, dove tra la gestione della struttura e il presidente di una società calcistica della provincia di Pesaro è scoppiata una accesa lite per il mancato saldo di due fatture per l’affitto di alcune camere dell’albergo, in uso ad alcuni giocatori tesserati del club. Secondo le ricostruzioni la lite sarebbe scaturita appunto dal mancato pagamento di circa 10mila euro complessivi, con tanto di telefonata ai carabinieri da parte della gestione della struttura ricettiva. Qui, infatti, si troverebbero alcuni tesserati della società sportiva, tutti stranieri, alcuni dei quali anche con le rispettive famiglie e figli a carico. Ma per loro la società non avrebbe, secondo le accuse dell’hotel, mai saldato del tutto il conto. Tant’è che ieri per sedare gli animi sono arrivati al Novecento anche i carabinieri. Oggi, i calciatori incontreranno la società per capire il loro futuro alloggio, mentre per la notte i ragazzi sono comunque rimasti ospiti della struttura.