Lite per gelosia. Spunta un coltello, scatta la denuncia

Dopo la nottata di violento maltempo che aveva raffreddato l’atmosfera vacanziera, a Marina Centro non è arrivata la calma tanto attesa dai turisti. Anzi: la tarda mattinata di domenica è stata scossa da una violenta lite scoppiata improvvisamente in viale Regina Elena, proprio davanti a un hotel frequentato da villeggianti e famiglie.

Erano circa le 13.30 quando, all’improvviso, le voci concitate hanno attirato l’attenzione dei passanti. Due giovani hanno iniziato a urlarsi contro, trasformando ben presto la discussione in una vera e propria colluttazione. Una scena surreale, quasi da teatro popolare, che ha lasciato interdetti i turisti intenti a passeggiare sul lungomare, qualcuno con ancora l’asciugamano sotto braccio nel tentativo di sfruttare il primo sole dopo la pioggia.

La ragione del contendere, secondo quanto raccolto, sarebbe stata la gelosia per una ragazza che alloggiava nello stesso albergo dei due. In pochi istanti dalle parole si è passati alle mani: spintoni, strattoni, urla che hanno costretto i presenti a chiamare il 113. "Sembrava non fermarsi più nessuno dei due", racconta una signora che assisteva alla scena, "c’era chi cercava di separarli, ma era troppo rischioso".

L’arrivo delle volanti della questura ha posto fine al parapiglia. Gli agenti hanno bloccato i giovani e, nel corso del controllo, hanno trovato uno di loro – uno straniero – in possesso di un coltellino multiuso. Fortunatamente l’arma non era stata ancora utilizzata, ma la sola presenza ha fatto salire la tensione.

Accompagnati negli uffici di piazzale Bornaccini, entrambi sono stati identificati e lo straniero denunciato a piede libero per porto ingiustificato di armi. Una vicenda che, in un’estate già segnata dal maltempo, getta un’ombra sulla tranquillità di Marina Centro, disturbando quella serenità che turisti e residenti speravano di ritrovare lungo il viale della passeggiata.