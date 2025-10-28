Lite tra Pr di discoteche per 15mila euro: spariti gli incassi delle prevendite

Rimini, 29 ottobre 2025 – Doveva essere solo un business estivo, quello delle prevendite nei locali e nelle discoteche della Riviera – attività molto in voga soprattutto tra i giovanissimi – ma la faccenda è finita molto lontano dalle piste da ballo.

Protagonisti di questa storia sbarcata nelle aule del tribunale sono due giovani pierre residenti nel Riminese, ex coinquilini, al centro di uno scambio di accuse e querele che ruota attorno al presunto furto di 15mila euro in contanti, frutto della vendita dei biglietti di ingresso nelle discoteche.

​​​​​​Un bel gruzzolo, sparito però nel nulla come per magia, e motivo scatenante dell’aggressione subita dalla vittima, rappresentata dall’avvocato di parte civile Chiara Drudi. Alla sbarra, davanti ai giudici del Collegio, è finito uno di loro, un 28enne, difeso dall’avvocato Alessandro Pierotti. Stando alla ricostruzione dell’accusa, insieme ad un amico – difeso dall’avvocato Massimo Campana – avrebbe addossato la colpa del furto al coinquilino, aggredendolo e minacciandolo per obbligarlo a restituire la somma. Ieri si è tenuta una nuova udienza del processo, durante la quale sono stati ascoltati i carabinieri della compagnia di Riccione, che hanno seguito le indagini, e la parte offesa, chiamata a ricostruire nei dettagli quanto accadde in quel marzo del 2022, quando tutto ebbe inizio.

Al centro della vicenda, la somma di circa 15mila euro, incassato dalla vendita di biglietti per serate e feste in Riviera e poi, stando alle accuse, sparito nel nulla. Uno dei due imputati, 28 anni, sostiene di essere stato derubato dell’intera somma. A suo dire, i soldi sarebbero finiti nelle mani dell’ex coinquilino, anch’egli pierre. Ma da una semplice accusa di furto si sarebbe presto passati alla violenza. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe tentato di farsi restituire il denaro con metodi tutt’altro che pacifici.

La lite, scoppiata sarebbe degenerata al punto da sfociare in minacce pesantissime e in aggressioni fisiche vere e proprie. Nel processo, gli imputati sono accusati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Il 28enne, dal canto suo, si era recato in caserma per denunciare la sparizione dei 15mila euro, ma la sua denuncia è stata archiviata in quanto è stato impossibile individuare l’autore del furto. L’altro pierre, invece, ha bussato alla porta dei carabinieri e ha denunciato la presunta aggressione che avrebbe subito da parte del ragazzo che condivideva con lui l’appartamento.