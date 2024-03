Lite tra bande, minore accoltellato

Uno scontro tra bande, finito con una coltellata all’addome e una alla schiena. È successo a un ragazzo di 17 anni, dopo la mezzanotte di sabato, in pieno centro a Rimini al culmine di una lite per futili motivi. Il giovane è stato operato d’urgenza al Bufalini di Cesena e ora nonostante le ferite gravissime – quella alla schiena avrebbe interessato anche un polmone – non è in pericolo di vita. La prognosi non è stata ancora sciolta e ieri il padre del ragazzino ha presentato denuncia in Questura a Rimini.

Secondo una prima ricostruzione poco dopo la mezzanotte due gruppi di ragazzi si sarebbero affrontati in via Cairoli, dove sarebbe iniziato il diverbio. Poi i giovani si sarebbero spostati in via Giordano Bruno per poi scappare verso via Tempio Malatestiano. Due i gruppi di giovanissimi, alcuni di origine albanesi e altri italiani, che si sono affrontati quando ad un certo punto è spuntata una lama. Il 17enne, nato a Rimini, è stato colpito due volte, una di fronte e l’altra di spalle. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura. Gli inquirenti in queste ore sono alla ricerca delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private e due degli amici presenti sarebbero già stati identificati.