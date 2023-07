Lite tra una coppia di fidanzati "Il mio ragazzo vuole uccidermi" Attimi di paura, fermato un 21enne

È uscita sul terrazzo per sfuggire alle grinfie del fidanzato che la stava riempiendo di botte. "Aiuto, mi vuole ammazzare" avrebbe gridato, sbracciandosi per farsi notare dai passanti e facendo dei gesti con le mani per far comprendere la situazione di pericolo. Vittima dell’ennesimo episodio di violenza domestica, avvenuto ieri mattina in un appartamento al primo piano della palazzina al numero 15 di via Baldini, una donna di 38 anni. A dare l’allarme è stata una dipendente dell’Associazione albergatori, la cui sede si trova proprio di fronte al condominio. Avendo visto la scena attraverso la porta dal banco dell’accettazione, ha allertato immediatamente i colleghi e le forze dell’ordine. Sul posto sono accorse a sirene spiegate cinque pattuglie delle Volanti della polizia di Stato. In manette è finito il compagno della 38enne, un ragazzo di 21 anni di origine siciliana. Si trova al momento in carcere, in attesa che venga fissata l’udienza di convalida davanti al giudice del tribunale di Rimini. Le accuse contro di lui non sono state ancora formalizzate: nei suoi confronti potrebbe scattare una denuncia per lesioni oppure per maltrattamenti in famiglia. La vittima dell’aggressione è stata accompagnata in pronto soccorso per accertamenti. Ha riportato dei lividi soprattutto all’altezza delle gambe e dei fianchi, ma fortunatamente nessuna frattura o ferite di grave entità. È stata ascoltata a lungo dagli agenti della polizia di Stato, con i quali ha ripercorso la dinamica dei fatti avvenuti ieri poco prima delle 12.30.

La coppia si trova a Rimini da circa un mese per motivi di lavoro. Ha preso in affitto un appartamento in via Baldini e fino a ieri la convivenza sembrava procedere in maniera tranquilla. Nel corso della mattinata però una discussione furibonda è improvvisamente divampata tra le mura di casa, per motivi che al momento non sono stati ancora chiariti. Non è chiaro se l’aggressione ai danni della 38enne sia cominciata all’interno dell’abitazione oppure fuori, sul balcone. Sta di fatto che a un certo punto la donna è uscita sul terrazzo e ha iniziato a gridare e dimenarsi, tentando di richiamare l’attenzione dei passanti. A quel punto, stando ad una prima ricostruzione, il fidanzato sarebbe uscito a sua volta obbligandola con la forza a rientrare. Nel frattempo però sono accorsi i poliziotti. Il 21enne non ha opposto resistenza e ha lasciato che gli agenti lo accompagnassero in Questura per l’identificazione.

Lorenzo Muccioli