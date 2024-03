Litiga con la moglie . Apre il gas per fare esplodere l’appartamento

Era pronto a tutto pur di vendicarsi della moglie. Anche a far saltare in aria il condominio in cui vive. Quando gli agenti della polizia di Stato sono entrati nell’appartamento, l’aria era irrespirabile e le stanze parzialmente invase dal gas. Sarebbe bastato davvero poco per scatenare una deflagrazione. Trasformando quello che era cominciato come un litigio in famiglia in un’autentica carneficina. Fortunatamente, grazie all’intervento dei poliziotti delle Volanti di Rimini, il peggio è stato scongiurato e l’autore del gesto - un 43enne nordafricano - dichiarato in arresto. Ora deve rispondere di accuse pesantissime: tentata strage, danneggiamento e getto pericolose di cose.

Tutto comincia martedì scorso, nella zona del Villaggio Azzurro. Da qui arrivano al centralino della questura diverse segnalazioni che parlano di una lite in corso in un appartamento e di urla furibonde. Viene mandata sul posto una pattuglia. I poliziotti si aspettano di trovarsi di fronte ad un diverbio coniugale e non sospettano nemmeno il pericolo che incombe. Appena giunti fuori dalla palazzina, vedono un uomo che scende a passo di corsa le scale e cerca di allontanarsi. Gli agenti lo fermano, poi si dirigono all’interno del condominio. Capiscono subito che qualcosa non va.

Nell’aria c’è un fortissimo odore di gas, che sembra provenire da un appartamento al secondo piano. La moglie del 43enne è ancora là dentro, confusa, agitata e sotto choc. I poliziotti ispezionano la casa e quello che scoprono fa gelare loro il sangue nelle vene. Le valvole e i pomelli del gas del piano di cottura, nella cucina, sono stati danneggiati volontariamente. Il gas continua a fuoriuscire, mettendo tutti in gravissimo pericolo. Basta davvero poco per dare vita ad un’esplosione potenzialmente devastante che potrebbe mettere a repentaglio l’incolumità di tutti i condomini della palazzina.

Non c’è un minuto da perdere e così i poliziotti decidono di intervenire mettendo in sicurezza l’ambiente con la chiusura del rubinetto generale del gas. Il sabotaggio, si scopre, è stato compiuto proprio dal 43enne, al termine dell’ennesima sfuriata con la moglie. I litigi nella coppia, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero stati all’ordine del giorno, tanto che meno di un mese fa i carabinieri erano già intervenuti nell’appartamento denunciando lo straniero. Quest’ultimo viene accompagnato in Questura per l’identificazione e poi dichiarato in arresto. Al momento si trova in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Sono in corso accertamenti sui trascorsi dell’indagato e in particolar modo sul suo rapporto conflittuale con la moglie. Una conflittualità che sarebbe spesso sfociata, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in episodi di violenza e presunti maltrattamenti, come quello risalente al mese scorso che ha portato all’intervento, nel condominio, dei carabinieri, accorsi per sedare l’ennesima lite.

