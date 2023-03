Litiga con la sua ex e le rompe il ginocchio

Lui, che sabato è stato arrestato e da allora si trova in carcere. "Non l’ho colpita, è caduta da sola...". Così si è difeso ieri, davanti al gip Manuel Bianchi, il quarantenne marocchino finito in manette con l’accusa di aver picchiato l’ex compagna, una donna di tre anni più grande di lui. Secondo il racconto fatto da lei ai carabinieri, lo scorso 20 gennaio l’uomo, nel corso di una lite, l’ha aggredita e con un calcio l’ha fatta cadere su un tavolino di cristallo, causandole la rottura del legamento crociato di una gioncchio e la frattura di alcune vertebre. Andata a farsi curare in ospedale la donna ha avuto una prognosi di 60 giorni e dovrà farsi operare al ginocchio.

Dopo la sua denuncia sono scattate le indagini dei carabinieri e sabato il quarantenne, regolarmente residente in Italia (lavora come corriere per una ditta) è stato arrestato. Ieri l’interrogatorio di convalida, nel quale lui ha negato tutto dicendo che la donna si è fatta male da sola: lei l’avrebbe denunciato per vendetta, dopo che lui l’ha lasciata per la sua gelosia. L’avvocato dell’uomo, Thomas Russo, ha già chiesto gli arresti domiciliari per lui, per permettergli così di tornare al lavoro.