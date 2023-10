Litiga con la vicina e la prende a martellate: condannato a tre anni

Tre anni e otto mesi. Questa la condanna inflitta dal gup del tribunale di Rimini ad un 38enne – difeso dall’avvocato Cristian Brighi – che il 29 luglio del 2022 aveva aggredito la vicina di casa con un martello, al termine di una feroce lite. L’episodio era avvenuto in un condominio di Santamonica, frazione di Misano. Prima di emettere la sentenza, il gup ha riqualificato il reato, passato da tentato omicidio a lesioni gravi. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 5 anni e 6 mesi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, quella sera il 38enne – un uomo affetto da disturbi psichici – era tornato a casa urlando, imprecando e bestemmiando. La sua vicina, una donna di circa 60 anni, sentendo le grida, era uscita per vedere cosa stava succedendo. Ne era nata così una discussione furibonda, l’ennesima di una lunga serie a quanto pare. Culminata poi con la violenta aggressione: l’uomo aveva afferrato un martello e lo aveva scagliato contro la donna, colpendola alla schiena. La ferita, immediatamente soccorsa, era stata trasportata in ambulanza all’ospedale ‘Ceccarini’ di Riccione con codice di media gravità: a causa dei traumi subiti aveva riportato una prognosi di 50 giorni. L’uomo, a seguito dell’intervento dei militari dell’Arma, aveva accettato volontariamente di essere ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Imola. L’imputato, pur avendo problemi a livello mentale, era stato dichiarato capace di intendere e volere.