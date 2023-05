Litiga con l’ex e si fa male Prima viene arrestato, poi finisce sotto i ferri

Una storia d’amore finita male, la cui conclusione rocambolesca non sarebbe mai stata accettata. Sarebbe nato da qui l’acceso litigio andato in scena sabato scorso intorno alle 14 tra un riminese di 29 anni e la ex compagna di 43, nella casa della donna a Rimini, al culmine della quale il 29enne è stato arrestato per violazione di domicilio aggravato.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri intervenuti, tutto sarebbe nato appunto nel primo pomeriggio di sabato scorso, quando il compagno avrebbe chiamato la donna con cui per un periodo aveva condiviso lo stesso tetto per chiederle di passare a raccogliere alcuni effetti personali rimasti in casa. Al via libera della donna, che vive con i tre figli non presenti in casa al momento della lite, il 29enne si sarebbe perciò recato a casa dove dopo poco tra i due sarebbe nata una violenta lite. Violenta a tal punto che secondo le ricostruzioni l’uomo in preda alla rabbia avrebbe sferrato un pugno contro l’acquario tenuto in casa dalla 43enne. Un colpo violento a seguito del quale la vasca di vetro è andata in frantumi ferendo il 29enne a cui sono stati recisi così i tendini della mano. Una ferita per cui il 29enne è stato costretto al ricovero all’ospedale Infermi, dove è stato operato per le ferite così riportate. Non prima però di essere arrestato dai carabinieri per l’accusa di violazione di domicilio aggravato. Il 29enne, che è stato portato in Pronto soccorso da due vicini, si trova ancora ricoverato nell’attesa della convalida dell’arresto e di eventuale misura disposta dal gip Manuel Bianchi. Sono ancora in corso invece le indagini dei carabinieri per determinare se nei confronti della 43enne si sia consumata o meno un’aggressione da parte dell’ex. Sulla donna infatti sono stati trovati segni e piccole ferite sulle mani e un morso sul braccio.