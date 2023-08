Litiga con l’ex moglie Si cosparge di benzina e tenta di darsi fuoco Salvato dalla polizia

Un uomo ritto in piedi davanti ad una pompa di benzina che si cosparge da capo a piedi di liquido infiammabile, annunciando con una videochiamata all’ex compagna l’intenzione di darsi fuoco. Una scena da brivido quella che l’altra sera si è parata davanti agli occhi delle tante persone che si sono trovate a transitare davanti alla stazione di rifornimento Eni ‘Pagnoc’ in via Flaminia. Il centralino della questura è stato letteralmente tempestato di telefonate. Provvidenziale l’intervento degli agenti delle Volanti della questura di Rimini, che prontamente sono corsi incontro all’aspirante suicida – un uomo di 36 anni, originario della Romania e residente in provincia di Teramo – riuscendo a immobilizzarlo dopo una breve collutazione, impedendogli così di mettere in atto il gesto estremo.

L’allarme scatta attono alle 23.40, quando due ragazzi in scooter, transitando davanti al distributore di benzina, scorgono la figura dell’uomo in piedi davanti alla pompa di carburante. In una mano stringe la pistola erogatrice e si sta versando del liquido infiammabile in testa. Nell’altra mano invece regge uno smartphone ed è impegnato in un’accesa discussione con una donna che si scoprirà poi essere l’ex compagna dalla quale è separato da non molto tempo. La prima cosa che fanno i due ragazzi è fermarsi per far partire una segnalazione alla Questura. La centrale operativa nel frattempo viene sommersa di chiamate da parte di diversi testimoni, essendo la via Flaminia una strada parecchio trafficata anche a quell’ora. Sul posto accorrono le pattuglie delle Volanti insieme all’ambulanza del 118.

Nel frattempo il 36enne ha tirato fuori dalle tasche un accendino e sembra proprio intenzionato a darsi fuoco. È una corsa contro il tempo quella dei poliziotti, che alla fine riescono a raggiungerlo prima che sia troppo tardi. Si lanciano su di lui e lo placano. L’uomo però non ne vuole affatto sapere di arrendersi e inizia a scalciare e dimenarsi. "Lasciatemi in pace, voglio farla finita" grida, ormai completamente fuori controllo. L’intervento degli agenti è reso più difficile dalla paura che da un momento all’altro possa essere azionato trasformando la pompa di benzina in un grande falò. Per fortuna però l’accendino scivola dalle mani dell’aspirante suicida e viene calciato lontano da uno dei poliziotti. A quel punto il 36enne può essere immobilizzato. In via Flaminia nel frattempo accorrono anche le squadre dei vigili del fuoco che si preoccupano di mettere in sicurezza l’area e di ‘pulire’ la maglietta e i vestiti dello straniero con dei solventi speciali. A quel punto l’uomo viene fatto salire in ambulanza e, accompagnato dai poliziotti, portato in pronto soccorso, dove sarà sottoposto ad accertamenti che escluderanno conseguenze a livello fisico ma anche ad una valutazione di tipo psichiatrico.

Lorenzo Muccioli