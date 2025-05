Livello di idrocarburi troppo alto: scatta la bonifica vicino alla Buzzi

Il sindaco Filippo Sacchetti l’ha ribadito anche sabato, all’incontro con i residenti di San Michele. "Andremo avanti col progetto di riqualificazione dell’ex fabbrica Buzzi, una volta finiti i lavori di bonifica dell’area". Bonifica che sta portando avanti la società proprietaria dell’ex cementificio di Santarcangelo, con il comitato dei residenti che più volte ha chiesto rassicurazioni sulla situazione. Nel frattempo anche il Comune ha deciso di avviare, a proprie spese, un intervento di bonifica in zona. Si tratta dell’area, fuori dal perimetro dell’ex perimetro, dove sorgeva la vecchia fossa Viserba. Dopo i primi campionamenti a marzo, effettuati da Arpae, che hanno rilevato un livello di concentrazione di idrocarburi superiore ai parametri, il Comune ha deciso di andare a fondo. L’amministrazione ha affidato a una ditta specializzata, la Synthesis, l’incarico di eseguire "analisi e sopralluoghi del terreno". I risultati andranno poi sottoposti ad Arpae che, insieme al Comune, dovrà decidere come intervenire. Sarà l’amministrazione a farsi carico di questo intervento (la spesa messa a bilancio per le analisi è di 3mila euro) perché la proprietà dell’area in questione "è incerta".