Livigno e la Perla fanno squadra per promuovere mare e montagna

Una sorta di gemellaggio turistico con Livigno per intercettare nuovi turisti. La sindaca Daniela Angelini, ha incontrato venerdì a Livigno il sindaco Remo Galli per rafforzare la collaborazione tra le due destinazioni turistiche. Un incontro proficuo, dicono dal municipio, che pone le basi per una strategia condivisa di promozione reciproca. "Riccione e Livigno, pur nella loro diversità - premette la sindaca -, condividono un forte appeal per un target turistico affine. Entrambe le località sono mete d’eccellenza nei rispettivi ambiti e possono valorizzarsi a vicenda, creando un ponte tra il turismo balneare e quello montano. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per sviluppare sinergie efficaci e attrarre nuovi flussi turistici internazionali". Riccione guarda alla montagna, in modo particolare quella che verrà interessata dalle Olimpiadi invernali.

Livigno il prossimo anno ospiterà due specialità delle Olimpiadi invernali (snowboard e freestyle). Inoltre attira già oggi il 75% di turismo straniero, "un pubblico di grande interesse anche per Riccione", avverta il primo cittadino. Gli assessorati al turismo dei due Comuni lavoreranno insieme. "Abbiamo trovato una forte sintonia nel voler creare un progetto di collaborazione che possa dare visibilità ai nostri territori, con l’obiettivo di promuovere il mare in montagna e viceversa, sia rivolgendoci al pubblico italiano che straniero. Il turismo è in continua evoluzione e questa alleanza ci permette di intercettare nuovi mercati e rafforzare la nostra attrattività".