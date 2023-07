Lo chef Aquila celebra la Piadina night

Tutto pronto a Cattolica per Piadina night insieme al vincitore di Masterchef, Francesco Aquila. L’appuntamento è per oggi dalle 19.30 in piazza del Tramonto. Aquila in uno show cooking proporrà una versione con purea di patata di Bologna Dop al profumo di limone, petali di cipolla (bolliti o al forno) aglio nero olio e zucchine alla scapece. Sempre nel corso della serata anche seppie con piselli e piadina romagnola, e proposte di vino a cura di Enoteca Regionale Emilia-Romagna. Con Aquila saranno presenti Carla Brigliadori dell’Associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi e Silvia Mariani, chef dell’Istituto Pellegrino Artusi. Nel corso dell’evento è previsto l’arrivo delle biciclette del Sustainability tour che il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp inaugura a Cattolica. Dieci ragazzi e ragazze porteranno semi di erbe spontanee e una guida per riconoscere le erbe di campo della tradizione romagnola. L;a serata sarà accompagnata dalle note del violino di Desislava Kondova, musicista bulgara, riminese d’adozione, considerata in Europa un vero e proprio fenomeno musicale.