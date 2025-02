Lo investono e scappano: caccia ai pirati

"Aiutatemi a trovare i pirati della strada che mi hanno investito sulle strisce pedonali e poi se ne sono andati". La segnalazione, rimbalzata in queste ore anche su Facebook, arriva da un riminese di 48 anni, coinvolto in un incidente avvenuto l’altro ieri, attorno alle 19.30, in via Circonvallazione Meridionale, davanti al ristorante Da Biagio. La denuncia dell’uomo – che dopo essere stato travolto dalla vettura ha riportato una prognosi di 10 giorni – ha una particolarità: l’auto che lo avrebbe investito, una Fiat 500 "vecchio modello", presentava una targa polacca, pur essendo condotta – a quanto pare – da un italiano.

Quello legato all’enorme diffusione delle targhe polacche nel nostro Paese è in realtà è un fenomeno su cui da mesi si concentrano le attenzioni delle forze dell’ordine. Dietro ci sarebbero una serie di noleggi di comodo, che consentono a migliaia di persone di contenere il costo dell’assicurazione. "Stavo attraversando la strada in via Circonvallazione Meridionale, davanti a me c’era un altro pedone – racconta il 48enne –. La 500 si è fermata per farlo passare, ma poi è ripartita di colpo e io sono stato letteralmente caricato sul cofano. Gli occupanti del veicolo, due ragazzi dall’accento campano, si sono fermati contestandomi il fatto che in quel non mi trovavo sulle strisce pedonali. Circostanza non vera. Dopo pochi secondi, sono risaliti a bordo, hanno fatto inversione e se ne sono andati. In seguito sono stato accompagnato in pronto soccorso ma ora dovrò sottopormi a nuovi accertamenti per escludere complicazioni. Per fortuna ho fatto in tempo a segnarmi il numero di targa e ho intenzione di presentare denuncia per quanto accaduto".