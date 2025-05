Lo Ior si riunisce per raccogliere fondi

Non si ferma la lotta contro il cancro, e per la ricerca scientifica che porti ai pazienti nuove prospettive di cura, sempre più personalizzate e mirate. Tra pochi giorni lo Ior, Istituto oncologico romagnolo, terrà il suo Charity dinner. L’appuntamento è per venerdì 16 maggio dalle 20 alla ‘Locanda I Girasoli’ di Misano Adriatico, per una cena gourmet con quota di partecipazione di 60 euro. Ad essere compresa nella quota di partecipazione sarà anche la solidarietà: come detto, tutto il ricavato verrà utilizzato per sostenere gli studi più promettenti portati avanti presso l’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola.