Lo scatto di Misano con il Bike Festival

Seicento brand internazionali esposti da più di 300 aziende di settore. I numeri dell’Italian bike festival rendono l’idea di una manifestazione di livello internazionale che anche quest’anno calamiterà decine di migliaia di appassionati. Un anno fa all’interno del Misano world circuit, dove si tiene l’Ibf, arrivarono in 42mila nell’arco delle tre giornate. Quest’anno si attende l’apertura dei cancelli domani a mezzogiorno, mentre per gli operatori del settore l’ingresso sarà possibile fin dalle 9. L’internazionalità della manifestazione è garantita da centinaia di aziende provenienti ben oltre i confini del Paese, da Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svizzera.

Domani l’apertura sarà preceduta dalla conferenza stampa di presentazione del Grand Départ Florence Émilie-Romagne del Tour de France 2024 nell’esclusiva Terrazza Riviera del Misano World Circuit. L’Ibf è una fiera a cielo aperto in cui. Oltre alle aziende del settore con i loro prodotti, gli amanti delle biciclette potranno testare gratuitamente gli ultimi modelli di bici, ma prima dovranno prenotarsi negli stand delle aziende. Ci sono due aree dedicate per le prove, la ‘Yamaha Off Road Arena’ dove testare mtb, emtb, ciclocross e gravel, e ‘Campagnolo Road Circuit’ per provare bici da corsa di ogni tipo, bici urban e tutti i mezzi per la mobilità dolce.

Sono attesi a Misano anche i grandi nomi del ciclismo nazionale ed internazionale a partire da Marco Aurelio Fontana e Vincenzo Nibali, Mario Cipollini e Alessandro Fabian. Attesi anche Rebecca Gariboldi e Virginia Cancellieri a cui si aggiungeranno altre sorprese. Non passerà inosservata la presenza di un grande ex del ciclismo mondiale, Bernard Hinault. Farà parte dell’happening ciclistico che coinvolgerà tra Cesenatico e Misano Adriatico 35 selezionati giornalisti, blogger, influencer, youtuber specializzati nel mondo bike da tutta Europa. Domani il gruppo pedalerà lungo un itinerario che da Cesenatico, attraversando la costa e l’entroterra tra Rimini e Riccione, si concluderà nel circuito di Misano, dove parteciperanno all’inaugurazione dell’Italian Bike Festival 2023, con tanto di taglio del nastro e conferenza stampa sul tema cicloturismo e Grand Depàrt alla presenza del presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Davide Cassani. Contestualmente all’Ibf, il Comune ha voluto realizzare una mostra con cinquanta scatti che celebrano la passione e l’epica del ciclismo: Giro d’Italia, Tour de France, grandi classiche e i campionati del mondo. La mostra sarà visitabile gratuitamente da oggi a domenica dalle 17 alle 23, in via della Repubblica 1.

Andrea Oliva