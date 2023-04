Lo schermo galleggiante in un mare di cinema

Un cinema galleggiante a poca distanza dal porto canale di Bellaria per rivivere i mitici anni Ottanta di Bim, bum, bam, la commedia del regista cesenate Aurelio Chiesa. Anche quest’anno Un mare di cinema offrirà ai partecipanti l’esperienza insolita di vivere gratuitamente il grande schermo in mezzo al mare, il tutto comodamente seduti a bordo di una delle imbarcazioni messe a disposizione dal Circolo nautico e circolo diportisti di Bellaria Igea Marina. Bim, bum, bam verrà proiettato sul grande schermo fissato a bordo della motonave Super Tayfun. L’arena galleggiante dovrà però mollare gli ormeggi in tempo per lo spettacolo, previsto alle 21 del 13 maggio. Gli organizzatori promettono un’esperienza suggestiva. Al di là della pellicola scelta, l’impronta è decisamente felliniana, con i partecipanti cullati dalle onde proprio come in Amarcord. L’evento è incluso nel denso programma della 41esima edizione del Bellaria Film Festival. Vista l’altissima partecipazione alla scorsa edizione la prenotazione è vivamente consigliata rivolgendosi a Fondazione Verdeblu. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Approdi, Circolo nautico e diportisti, e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina.

Andrea G. Cammarata