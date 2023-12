Lo Schiaccianoci in diretta da Londra

Al cinema Tiberio di Rimini va in scena, in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra, il tradizionale appuntamento prenatalizio con il balletto Lo Schiaccianoci, in programma questa sera alle 20.15. Questa versione del balletto, creata per il Royal Ballet nel 1984, è diventata un classico. Sulle note della partitura di Čajkovskij, la coreografia di Peter Wright e le scenografie create da Julia Trevelyan Oman, i solisti e il corpo di ballo della compagnia londinese guideranno il pubblico in un paese incantato. Sophie Allnatt nei panni di Clara, accompagnata

da Leo Dixon come Schiaccianoci, si prepara a vivere una magica avventura nella notte della vigilia di Natale.