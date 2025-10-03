Lo sciopero ferma la città. Stop a treni, bus e servizi. Blindato il corteo all’Arco

Si blocca la città. La prospettiva è quella di una giornata di passione, oggi, in vista dello sciopero lampo nell’annuncio e generale nella formula, indetto dalla Cgil. Sciopero che investirà anche la città di Rimini. Un blocco generale indetto dal sindacato per tenere alta l’attenzione sulla "aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani e che rappresenta un fatto di gravità estrema – scandisce la Cgil –. Non è soltanto un crimine contro persone inermi (il blocco della missione umanitaria, ndr), ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali". Con queste parole, in difesa della Flotilla, è stato dunque annunciato lo sciopero che paralizzerà diversi settori, a partire dalle attività ferroviarie.

Il personale infatti ha iniziato a incrociare le braccia già dalle 21 di ieri, mentre alle 22 di ieri è scattato il no al lavoro per il personale di autostrade. Per i vigili del fuoco, invece, lo sciopero sarà di 4 ore senza decurtazione. Inizierà alle 9 e terminerà alle 13, mentre sarà dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo. Per la Sanità, invece, lo sciopero odierno è articolato da inizio primo turno e a fine dell’ultimo. "Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni indispensabili", ha aggiunto la Cgil.

Allo sciopero generale, in tutta Italia seguiranno poi manifestazioni di piazza. Per Rimini è previsto un concentramento all’Arco d’Augusto per le 9.30 e partenza del corteo alle 10. Qui stamattina sono attesi oltre mille manifestanti per Gaza, i quali seguiranno un percorso che dall’Arco si dirigerà poi ai Bastioni orientali, quindi via Roma, piazzale Cesare Battisti, via Ravegnana, via Savonarola, il ponte dei Mille e poi lungo via Matteotti, via Tiberio e il Corso d’Augusto sino a raggiungere di nuovo il punto di partenza. Il tutto per una durata massima che è stata fissata alle 14.30. Il corteo si professa come "pacifico" e dalla Questura di Rimini trapela che questa sia l’aspettativa anche per la manifestazione di oggi, in linea con le precedenti organizzate. Attesi anche tantissimi giovani studenti.

Intanto, ieri pomeriggio per le 18.30 circa trecento manifestanti si sono riuniti in piazza Tre Martiri in un presidio d’anticipo alla manifestazione odierna contro la guerra a Gaza. Convocato con poche ore di preavviso, il presidio ha comunque portato in strada centinaia di persone con tanto di bandiere della pace, vessilli palestinesi e cartelli alzati al cielo, accompagnati dal grido unanime di "Stop al genocidio". Il gruppo si è poi spostato verso la stazione di Rimini, dove verso le 20 si sono verificati attimi di tensione quando una quarantina di dimostranti hanno invaso i binari 3 e 4 per una manciata di minuti, con svariate altre decine di persone rimaste ai lati della banchina per protestare. Fortunatamente, il passaggio non ha provocato disagi ne scontri con le forze dell’ordine sul posto.

