Lo scontro al liceo Serpieri. Studenti in ‘sciopero’ per il prof: "Sono commosso dal loro gesto"

"Gli studenti mi hanno commosso. Hanno dato un senso a tutto quello che ho fatto negli ultimi venti anni". A parlare è il professore Marco Mangia, il docente nei cui confronti è stato avviato il provvedimento disciplinare da parte della dirigenza del liceo scientifico Alessandro Serpieri, per una settimana di sospensione. Tutto è nato da una mail inviata ad ottobre dal docente ad alcuni colleghi in cui si evidenziavano le problematiche interne all’istituto e la mancanza di comunicazione con la dirigente Francesca Tornatore. Dopo quella mail erano arrivati in novembre lo sciopero autoproclamato degli studenti, le tensioni continue all’interno dell’istutito, la presenza pacifica di docenti, genitori e studenti in consiglio comunale per parlare del futuro dell’istituto. Infine, mercoledì scorso, circa un’ottantina di docenti avevano voluto uscire pubblicamente con un comunicato mettendo in fila ciò che non va, e la mancanza di confronto con la dirigente. Ventiquattrore più tardi, alle 14 di giovedì, è stato comunicato il provvedimento disciplinare nei confronti del professor Mangia. Un atto a cui circa duecento studenti hanno reagito il giorno successivo con una protesta pacifica, fermandosi nei corridoi al suono della campanella, non prendendo posto in aula in segno di protesta nei confronti di quanto sta subendo il professore. "E’ stato un gesto spontaneo - commenta il docente -. Hanno capito quanto sta accadendo nel loro liceo, dimostrando una sensibilità superiore anche a quella di alcuni docenti. E’ stato un atto forte e concreto che dovrebbe far riflettere tutti quegli adulti che vedono nei giovani solo persone senza nerbo. Quando ho saputo cosa stava accadendo mi sono commosso. Di colpo tutto quello che ho fatto negli ultimi venti anni ha avuto un senso. Quanto ho fatto in questa scuola ha assunto un significato. I ragazzi e le ragazze hanno dimostrato di essere dei protagonisti in ciò che accade nella loro scuola, e questo credo sia la cosa più bella". Ora bisogna tuttavia fare i conti con una situazione sempre più pesante. C’è un provvedimento disciplinare per il quale il professore si appresta a fare ricorso tramite avvocato. E per gli studenti ci sono note che incideranno sul percorso scolastico. Ma fuori dalla porta del Serpieri ci sono anche i sindacati pronti a intervenire. "Oggi non c’è un confronto costruttivo con la dirigente (Francesca Tornatore) - premette Simonetta Ascarelli per la Cgil -. Avremo un’assemblea per la Rsu con i docenti dell’istituto agli inizi di marzo. Affronteremo anche la situazione interna al liceo. Eravamo intervenuti in ottobre segnalando problematiche relative alla sicurezza che solo in parte sono state sistemate dalla dirigente. Per il futuro non escludiamo azioni più incisive". A predicare calma è Antonio Pagnotta per la Uil. "Serve un passo indietro da parte di tutti per consentire il confronto. E’ una cosa che va fatta per gli studenti. Bisogna farlo: il Serpieri va rispettato".

Andrea Oliva