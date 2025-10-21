Lo scontro fuori dall’aula. La consulente Bruzzone denuncia l’avvocata dei figli

Il processo per fare luce sul giallo di Pierina Paganelli è un braccio di ferro giudiziario senza quartiere. Dentro e fuori dall’aula di tribunale. Se infatti in Corte d’Assise solo ieri il procedimento che vede imputato Louis Dassilva per l’assassinio di Pierina Paganelli ha cominciato ad entrare nel vivo con l’apertura del dibattimento, tra ammissione dei testimoni e calendarizzazione delle prossime udienze (10 e 17 novembre; 1 e 15 dicembre), lo scontro tra le parti è già accesissimo. Dopo le notizie dei giorni scorsi e l’emergere di denunce da parte dei Saponi verso Valeria Bartolucci e l’inchiesta contro i leoni da tastiera che avrebbero lanciato fango contro la famiglia Saponi e Paganelli, ieri da parte di Roberta Bruzzone, consulente della difesa Dassilva, è arrivata la contro-bordata a Monica Lunedei, avvocato di parte civile.

"In qualità di consulente tecnico del team della difesa di Luis Dassilva ritengo doveroso intervenire con la massima chiarezza rispetto alle gravissime e totalmente infondate accuse recentemente diffuse dall’avvocato Monica Lunedei – ha spiegato Bruzzone –. Le dichiarazioni rese, che attribuiscono alla difesa condotte potenzialmente penalmente rilevanti e del tutto prive di qualsiasi riscontro fattuale (il riferimento è a un passaggio di un’intercettazione in carcere, citata da Lunedei, in cui Valeria Bartolucci avrebbe riferito a Dassilva di una presunta strategia mediatica, ndr), costituiscono un atto di inaudita gravità e rappresentano un tentativo inaccettabile di delegittimazione professionale nei confronti di chi sta operando con rigore e trasparenza in un processo complesso e delicato". "Nessuna delle affermazioni diffuse corrisponde al vero – ha continuato la criminologa Roberta Bruzzone –. Sono accuse infamanti, prive di fondamento e lesive dell’onorabilità di tutti i professionisti coinvolti. Per tali ragioni, provvederò immediatamente ad adire le sedi competenti giudiziarie, affinché venga ristabilita la verità dei fatti e tutelata la reputazione dell’intero collegio difensivo di cui faccio parte come consulente principale". "È inammissibile che, a ridosso dell’apertura di un processo tanto rilevante e sensibile, si tenti di avvelenare il clima processuale con dichiarazioni diffamatorie e strumentali".

"Nessuna dichiarazione diffamatoria": si è invece difesa l’avvocata Monica Lunedei che difende i figli di Pierina. "Non mi risulta alcuna querela sporta nei miei confronti – ha detto Lunedei –. In ogni caso non ho mai proferito alcuna affermazione diffamatoria a carico di chicchessia, se la notizia di una querela nei miei confronti fosse confermata mi riservo sin d’ora di sporgere denuncia per calunnia". L’avvocata ha poi concluso aggiungendo di andare avanti "a fare il mio lavoro con la massima serenità e determinazione, certa che la verità alla fine emergerà. Mi pare evidente il tentativo di spostare l’attenzione rispetto all’importante udienza che si è svolta relativamente all’omicidio Paganelli, nella quale la Corte d’Assise ha rigettato tutte le eccezioni preliminari della difesa dell’imputato e anche la reiterata richiesta di rito abbreviato".

Francesco Zuppiroli