Lo scontro sui Cau: "Non hanno alleggerito il pronto soccorso"

Sui Cau si accende lo scontro politico. Ancora una volta. La posizione degli scettici è nota: "I Centri di assistenza e urgenza non hanno alleggerito la pressione sui pronto soccorso". Stavolta a sostenere la tesi di una "riforma regionale dell’emergenza-urgenza nata male" è la consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia). Che, numeri alla mano, rileva: "È successo quello che ci aspettavamo. I Cau, che avrebbero dovuto decongestionare i pronto soccorso dagli accessi dei casi meno gravi, si sono dimostrati una risposta inadeguata e un inutile impegno di personale".

I dati in possesso della consigliera Castaldini dicono che il numero degli accessi ai pronto soccorso di Rimini e Riccione per codici di bassa gravità (cioè quelli che dovrebbero essere intercettati dai Cau) è rimasto pressoché invariato nel 2024 rispetto al 2023 nonostante l’apertura dei Centri di assistenza e urgenza: 86.161 l’anno scorso (di cui 62.583 a Rimini), 87.065 (di cui 64.838) nel 2023. Vorrebbe dire un calo complessivo di appena l’1% (-3,5% considerando solo il pronto soccorso riminese). Sono invece 66.731 gli accessi ai Cau della provincia. "Non si capisce – insiste Castaldini – quale sia il valore aggiunto di questi centri: non hanno svuotato i pronto soccorso dai codici di minore gravità e hanno aumentato i costi. È un corto circuito. L’unica risposta è rappresentata da una riforma strutturale della sanità, aprendo una nuova era di riforme coraggiose".

Va però precisato che i Cau di Rimini e Bellaria Igea Marina, aperti meno di un anno fa (rispettivamente il 29 aprile e il 20 maggio) vivono una naturale fase di assestamento. Quelli di Santacarngelo e Novafeltria sono operatiivi dal gennaio 2024, Cattolica dal dicembre 2023. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha chiarito come in alcune aree i Cau abbiano "ridotto di netto gli accessi ai Pronto soccorso, ad esempio a a Cattolica e Santarcangelo, mentre in altre realtà bisogna migliorare la risposta". Ciò che interessa di più ai cittadini.

