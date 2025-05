Lo scontro sull’eolico. Battaglia tra ambientalisti

Scontro tra ambientalisti sulle pale eoliche ‘toscane’ al confine con la Valmarecchia. Se Legambiente spinge per l’arrivo delle pale tra i monti e paesaggi al confine con la provincia riminese, a Badia del Vento, un nutrito fronte ambientalista è deciso nel combattere le pale. Un fronte composto da: WWF Rimini, WWF Forlì-Cesena, Italia Nostra Valmarecchia-Arezzo-Firenze, I Cammini di Francesco in Toscana, D’là dé Foss (Al di là del fosso), Altura, Coalizione TESS (Transizione Energetica Senza Speculazione). "La posizione della Regione Toscana di approvare il maxi impianto eolico denominato Badia del Vento, con impatto devastante sulla Valmarecchia e sulle Marche, è un atto di prevaricazione che non possiamo accettare. Le recenti reazioni dell’Emilia Romagna e del suo presidente Michele De Pascale nei confronti del presidente della Toscana Eugenio Giani e dell’assessore all’Ambiente Monia Monni, sono un chiaro segnale di quanto questa scelta sia inammissibile sotto ogni punto di vista". Per le associazioni, gli aerogeneratori al confine si possono riassumere così: "Boschi abbattuti, sbancamento dei crinali, trivellazioni profonde, infrastrutture invasive e tonnellate di cemento armato per sostenere gigantesche torri eoliche di 180 metri che sarebbero oltretutto impiantate in zone prospicienti dissesti". La frattura con Legambiente è ancor più evidente in questo passaggio: "Non è accettabile voler realizzare impianti di energia a fonti rinnovabili ad ogni costo, ovunque e comunque, senza il rispetto delle regole. L’Italia contribuisce per lo 0,71% alle emissioni globali e il settore dell’industria delle energie rinnovabili riceve miliardi di incentivi, puntualmente scaricati sulle bollette dei cittadini e delle imprese. È vero, ciascuno deve fare la propria parte per la lotta al cambiamento climatico e le rinnovabili sono necessarie, ma devono essere sviluppate nelle aree già urbanizzate". Le associazioni puntano il dito anche sulla Regione Toscana ponendo più di un dubbio sulle procedure autorizzative. "La secretazione dello studio anemologico desta dubbi sulla trasparenza della procedura amministrativa. Risulta che la Regione Toscana abbia negato l’accesso agli atti da parte di Italia Nostra Valmarecchia sullo studio di ventosità del crinale. La Regione Toscana dovrà fornire diverse spiegazioni sul proprio operato, anche per le proprie istruttorie tecniche in procedimenti che riguardano zone toscane dello stesso valore ambientale e paesaggistico che portano puntualmente alla bocciatura degli impianti, mentre per Badia del Vento, il maxi eolico in faccia alla Romagna e alle Marche, si deve per forza autorizzare e andare avanti". Sulle pale, ma in questo caso in mare davanti alla costa riminese, si scontrano il senatore del M5s, Marco Croatti, e Fratelli d’Italia Rimini. "Le parole del senatore Croatti - spiega il coordinatore Claudio Mazzaarino -, che ha definito ‘ridicole’ le osservazioni della destra riminese sul progetto eolico off-shore, sono offensive e rivelano un atteggiamento chiuso al confronto. Chi solleva dubbi legittimi su un intervento così impattante sul nostro territorio non va delegittimato, ma ascoltato. Non siamo contrari all’eolico né alle rinnovabili, ma serve equilibrio e rispetto per il territorio".

Andrea Oliva