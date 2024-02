"Lo scrittore e la sua ombra". Due giornate dedicate a Panzini

‘Panzini 2024: lo scrittore e la sua ombra’: oggi e domani al Palaturismo l’appuntamento che fa parte delle celebrazioni per il 160° anniversario della nascita del letterato. "La due giorni dà continuità alle iniziative per il 160°, su tutte quella di metà dicembre che ha portato a convegno vecchi e nuovi estimatori in una serie di incontri di stampo seminariale, divulgativo e laboratoriale", spiega l’assessore alla Cultura Michele Neri. "Se il tema di fondo, il filo comune delle celebrazioni è quello della riscoperta dello scrittore e l’analisi delle sue opere sotto chiavi di lettura nuove – aggiunge – il convegno odierno si focalizzerà in particolare sulla posizione storica di Panzini, soffermandosi su testi e corrispondenze del 1924, anno intenso e determinante per l’evoluzione dell’uomo e dell’intellettuale, e proponendo una riflessione sulla produzione dell’autore nella prima metà degli anni Venti. Relazioni e testimonianze saranno affidate ad alcuni tra i maggiori critici letterari in attività - la direzione scientifica è affidata ad Alessandro Scarsella, docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. I lavori di oggi al via alle 15 con Filippo La Porta che nel blocco dal titolo ’Ah, tant’un brav’uomo’, approfondirà il rapporto tra Alfredo Panzini e Renato Serra; poi interventi di Bruno Mellarini e del giornalista Claudio Monti, autore di recente del volume ’Alfredo Panzini: fantasmi e persone. Un intellettuale controcorrente nel secolo della terza pagina’. Poi sarà la volta di Cristina Benussi, già autrice di numerosi studi sulla cultura e letteratura dell’area triestina e giuliana, tra cui quelli su Svevo e Saba, ed infine Arnaldo Colasanti, scrittore e critico letterario.