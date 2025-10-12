Lo sfogo dei figli di Pierina. Accuse di razzismo alla procura e odio religioso sui social network: "Basta fango su noi e sulle indagini"

e Francesco ZuppiroliDalle teorie complottistiche per cui "l’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli non toccherebbe alcune persone poiché parenti dei magistrati. Oppure che i testimoni di Geova si proteggono tra di loro", alle "accuse di razzismo verso la procura di Rimini, l’istigazione all’odio religioso e falsità che insinuano parentele". Con l’avvio del processo nei confronti di Louis Dassilva, unico imputato per l’accusa di omicidio volontario di Pierina Paganelli, l’anziana assassinata in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023, si è divaricata ancora di più la spaccatura che sul Web divide i ’partiti’ di colpevolisti ed innocentisti. Una diatriba a colpi di tastiera che non ha mancato di portare con sé, con il passare dei giorni, anche vere e proprie congetture dalla natura più disparata che hanno ora fatto sbottare i familiari della 78enne uccisa.

"Basta gettare fango sulle indagini – hanno scandito Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, figli di Pierina Paganelli, attraverso i propri avvocati Marco e Monica Lunedei –. È giusto rendere noto con quale correttezza, accuratezza e rispetto delle garanzie difensive si siano svolte le indagini sul delitto di via del Ciclamino. Sono stati fatti tanti accertamenti su tante persone ed è emerso che fossero estranee ai fatti", sostengono i Lunedei. "Abbiamo assistito all’attività di persone disponibilissime a rimettere in discussione il proprio lavoro, di una procura che è sempre stata pronta e disponibile a rimettere in discussione anche il lavoro di mesi di indagine, di anni di indagine, ogni volta in cui le veniva sottoposto qualsiasi elemento, anche il più banale". Per i Lunedei, insomma, il proliferare in rete di teorie complottistiche non gioverebbe ne al lavoro di chi ha condotto le indagini ne tantomeno ai destinatari delle indagini stesse. Dassilva, infatti, è ora imputato in un processo per omicidio davanti alla Corte d’Assise come unica sede di cui il giudizio avrà valore nello stabilire se il 35enne senegalese abbia davvero ucciso Pierina Paganelli come ritiene la procura, oppure no come invece il vicino di casa della vittima ha sempre proclamato nel corso di questi due anni. I Lunedei, e con loro i figli di Pierina, hanno comunque aggiunto che "quando ci siamo associati alla richiesta di rinvio a giudizio non l’abbiamo fatto per partito preso, ma convinti che chi ha indagato ha approfondito ogni pista possibile, dando risposta ad ogni interrogativo che abbiamo portato alla loro attenzione".

Secondo gli avvocati dei figli di Pierina, costiuitisi parte civile nel procedimento che si è aperto con la prima udienza lo scorso 15 settembre, contro Dassilva ci sarebbe "un quadro probatorio estremamente rilevante, con più di 40 elementi indiziari a carico di questa persona. In fase di indagine inoltre dieci magistrati si sono espressi sulla custodia cautelare in carcere. Invece leggiamo sui social che Saponi voleva solo addossare la colpa a Dassilva per l’aggressione alla madre e per l’incidente di cui è stato vittima". Proprio relativamente al misterioso incidente che lo aveva ridotto in fin di vita, Giuliano Saponi nei giorni scorsi ha consegnato in questura un proprio cellulare ritenendo che possa contenere elementi utili a ricostruire meglio sia l’incidente che la morte della madre. Il figlio di Pierina non ha mai fatto mistero di pensare che l’omicidio e l’incidente di cui è stato vittima il 7 maggio potessero essere collegati tra loro. "Ma da qui a dire che abbia voluto consegnare il proprio cellulare per inchiodare falsamente un innocente...", hanno considerato infine gli avvocati dei figli di Pierina mettendo ancora nel mirino i cosiddetti ’leoni da tastiera’ che proliferano sui social sostiuendosi alla voce di una giustizia il cui percorso in tribunale, per stabilire l’innocenza o meno di Louis Dassilva, è soltanto agli inizi e che vedrà il prossimo appuntamento lunedì 20 ottobre: quando la Corte d’Assise dovrà pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dagli avvocati dell’imputato, Andrea Guidi e Riario Fabbri, prima di entrare eventualmente nel vivo della fase dibattimentale.