Lo sfogo di Manuela: "Da otto mesi dite che sono tesa.... Ma adesso basta"

di Francesco Zuppiroli

Ha il viso torvo, Manuela. Lo sguardo scuro come la t-shirt che indossa, gli occhiali da sole le coprono il viso, a schermare le emozioni. Cammina a passo svelto, con la fretta di chi non vorrebbe trovarsi lì, in via del Ciclamino, schiacciata dalle domande dei cronisti dopo la notizia dell’iscrizione di Louis Dassilva nel registro degli indagati per l’omicidio di sua suocera, Pierina Paganelli.

Quel Louis Dassilva con cui proprio la Bianchi ha avuto per un periodo anche una relazione extraconiugale, che come ruggine col passare del tempo avrebbe portato a ossidare ancora di più i rapporti tra la stessa Bianchi e Pierina, mamma di suo marito Giuliano Saponi. Ma è acqua passata. Il presente dice che Dassilva è l’indagato per l’omicidio della pensionata 78enne e Manuela – tornata proprio ieri sera a stare in via del Ciclamino per un periodo non ancora stabilito – dopo un primo muro opposto alle suggestioni per un presunto momento di tensione per lei, infine, si è lasciata andare.

Un boato improvviso, un urlo, una replica stizzita ad alta voce ai cronisti che chiedono: "Sei tesa? Ti vediamo tesa...". "Ora basta! – tuona Manuela mentre in compagnia del criminalista e consulente di parte Davide Barzan si dirige all’auto con la quale lascia via del Ciclamino in mattinata – Sono otto mesi che dite che sono tesa, basta!". La voce, mentre il nugulo di cronisti ronza attorno al passaggio di Manuela, è tremula, tradita da emozioni di ogni tipo: "Mi dite che Louis indagato è un momento di svolta? Bene, basta!". Basta, un refrain che ha accompagnato Manuela nel corso di tutta la giornata di ieri, anche nel pomeriggio quando è di nuovo comparsa in via del Ciclamino e ancora una volta ha negato un vero e proprio commento a quanto accaduto nelle stanze della questura giovedì sera.

"L’indagine nei confronti di Louis Dassilva? È un atto compiuto ai fini degli accertamenti irripetibili – è stato invece il commento del criminalista Davide Barzan, che assiste in qualità di consulente Manuela, ma che in passato aveva avuto in carico anche Louis Dassilva e la moglie Valeria –. Io non penso che Louis c’entri assolutamente qualcosa con l’omicidio di Pierina Paganelli. Per me non cambia nulla rispetto a quello che penso, anche alla luce della recente mossa della Procura. Tant’è che non è stata emessa nemmeno una misura cautelare nei riguardi di Dassilva. Ricordiamo infine che è un cittadino con passaporto senegalese ed evidentemente la Procura non ritiene ci sia un probabile pericolo di fuga".

C’è tempo, da parte di Barzan, anche di un commento nel merito del comportamento tenuto da Louis Dassilva nel corso degli otto mesi dal delitto, durante i quali "Dassilva ha sempre tenuto e reso dichiarazioni lineari – così Barzan – e mai contraddittorie".