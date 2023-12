Lo sfollamento dei riminesi raccontato in un podcast

Ottant’anni dalle bombe. Ottant’anni da quella tremenda devastazione che raggiunse il suo apice tra il 1943 e il 1944, sotto il fuoco degli eserciti della seconda guerra mondiale, rischiando di cancellare per sempre la città. In occasione di quell’anniversario, il 29 dicembre alle 16.30, alla Chiesa San Bernardino, si terrà la presentazione del secondo podcast della serie di Rimini in guerra 1943-1945 realizzata dalla biblioteca Gambalunga e dall’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. Il podcast, prodotto dal Gruppo Icaro, è dedicato allo sfollamento pressoché totale della popolazione riminese, nel luogo altamente simbolico della chiesa di San Bernardino. Nei suoi sotterranei, infatti, era stato allestito il rifugio in cui il 28 dicembre rimasero uccisi 56 civili. Sarà la storica Patrizia Di Luca, a introdurre l’episodio dal titolo Il mare alle spalle. Lo sfollamento di Rimini, da lei curato con la collaborazione di Gianluca Calbucci, Maurizio Casadei, Daniele Celli.

La conversazione sarà accompagnata dalla proiezione di immagini, l’ascolto di poesie, testi e testimonianze, tratti da Nino Pedretti, Sergio Zavoli, Francesco Balsimelli, Paolo Ghiotto, e letti da Pier Paolo Paolizzi. L’incontro, introdotto dai saluti istituzionali dell’assessora alle politiche per la pace del Comune di Rimini Francesca Mattei, si inserisce nel programma di eventi che l’amministrazione, con la collaborazione delle associazioni, promuoverà per celebrare l’ottantesimo anniversario della liberazione della città dall’occupazione nazifascista (21 settembre 1944), che diverrà anche un’opportunità di riflessione sulla specificità delle guerre moderne introdotta dai due conflitti mondiali. "La memoria, oltre a essere un tesoro collettivo, è il fondamento su cui costruire il nostro cammino verso un mondo migliore – spiega l’assessora Mattei –. Capire il passato è essenziale per evitare gli errori e capire alcune dinamiche "pericolose" che fanno da filo rosso a molti eventi tragici e che sono sempre ‘in agguatò. Invito tutti i cittadini a partecipare a queste iniziative e ad ascoltare le puntate del podcast, perché solo attraverso la condivisione delle storie e la riflessione possiamo plasmare un domani in cui le pagine buie del passato locale e nazionale non abbiano spazio nei capitoli del futuro". "La partecipazione di ciascuno è cruciale, soprattutto dei giovani, per tessere una trama sociale improntata sulla comprensione, sulla tolleranza e sulla costruzione di ponti che superino le divisioni e scongiurino inutili drammi" conclude Mattei.