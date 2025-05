Lo sguardo sociale del ’Mystfest’: dai delitti alla violenza sulle donne

La violenza sulle donne sarà il tema centrale della nuova edizione del festival Mystfest, a Cattolica dal 23 al 29 giugno. Tra storie, podcast, musica e cinema dedicata al giallo, al noir e al true crime (tutto a ingresso libero), tanti ospiti: Gianrico Carofiglio, Selvaggia Lucarelli, Pablo Trincia, Carlo Lucarelli, Leonardo Cemak e Celeste Costantino. Sono i primi nomi trapelati ieri durante la presentazione dell’evento, al Salone del libro di Torino. Torna al festival a rassegna cinematografica Visioni notturne, che renderà omaggio a David Lynch. Rinnovata le collaborazioni con OnePodcast. Tra i podcaster a Cattolica anche Antonio Cristiano, autore tra gli altri di Erika & Omar - Senza un perché, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, che con Sarah, inchiesta su un omicidio hanno raccontato il delitto di Avetrana con documenti inediti e testimonianze esclusive. I tre autori saranno protagonisti la sera del 25 al Salone Snaporaz, che approfondirà il tema dell’educazione sentimentale. Giovedì 26 in piazza Primo maggio la serata con la Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato: interverranno il presidente, lo scrittore, Carlo Lucarelli, e la direttrice Elena Zaccherini.

Venerdì 27 salirà sul palco Carofiglio che porterà in scena Il potere della gentilezza in jazz. Altro appuntamento da non perdere quello di sabato 28 nell’arena principale del festival, con il talk incentrato sul podcast che ha conquistato i vertici delle classifiche e milioni di ascoltatori: si tratta di Narciso, scritto da Selvaggia Lucarelli prodotto da Chora media), e narra lo sconvolgente femminicidio di Giulia Ballestri nella Ravenna ’bene’. L’autrice converserà con Carlo Lucarelli, nella doppia veste di scrittore e presidente della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, e Celeste Costantino, vicepresidente della fondazione ’Una Nessuna Centomila’. Domenica 29 – all’alba – appuntamento sulla spiaggia con Pablo Trincia e le sue storie.

Il Mystfest riproporrà quest’anno anche Gialli sotto l’ombrellone con Stefano Tartarotti e Cristian Galli, e diversi talk con gli scrittori Maria Elisa Aloisi, Paola Darò, Elisa Bertini e Leonardo Patrignani, oltre a un appuntamento speciale con Lucarelli, Genisi e Perna. Cuore del festival, organizzato dal Comune di Cattolica col patrocinio del ministero della cultura e il sostegno della Regione, come sempre sarà il concorso letterario organizzato in collaborazione con Giallo Mondadori. La cerimonia finale del 52esimo Premio Gran Giallo città di Cattolica si terrà sabato 29 giugno. In giuria Gabriella Genisi, Barbara Perna, Piergiorgio Nicolazzini, Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi e Ilaria Tuti, con loro anche Franco Forte, direttore di Giallo Mondadori e Simonetta Salvetti, direttrice del festival.

Ma la manifestazione, quest’anno caratterizzata dall’immagine di Lorenzo Mattotti con realizzazione grafica di Alessandro Baronciani, porrà l’accento anche sull’arte. Dal 17 giugno la Galleria Santa Croce ospiterà infatti la mostra Profondo nero, viaggio nelle opere di Leonardo Cemak , in vetrina una ventina tra dipinti e disegni.

Nives Concolino