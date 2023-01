Lo shopping rivede la luce Aperti 21 nuovi negozi

Santarcangelo resta un’isola felice non solo per bar e ristoranti. Se il settore della ristorazione è riuscito a reggere qui, meglio che altrove, la crisi causata dalla pandemia e del caro bollette (i pubblici esercizi in città risultavano oltre 110 a dicembre, più di quanti ce n’erano alla fine del 2019), anche il commercio resiste e ha mostrato nel 2022 segnali di ripresa, dopo due anni difficili. L’anno scorso a Santarcangelo le nuove aperture di attività commerciali (senza contare i cambi di gestione e i trasferimenti) sono state in tutto 21, di cui 4 in centro storico. E sempre nel corso del 2022 sono stati aperti 4 temporary store. Per fare un confronto, nel 2021 erano state 13 le nuove aperture di negozi a Santarcangelo.

"Il saldo tra le nuove aperture e chiusure nel 2022 è stato ampiamente positivo, e basta fare un giro in centro storico per accorgersi che oggi le vetrine vuote si sono quasi azzerate", fa notare la sindaca Alice Parma. Questo "a conferma di come Santarcangelo resti ancora, nel settore del commercio, una realtà in forte controtendenza rispetto alle altre, anche vicine. Qui le attività continuano ad aprire, a fronte di alcune chiusure. Nella nostra città il turnover dei negozi è molto veloce e ha per protagonisti anche imprenditori che arrivano da fuori, grazie all’attrattività di Santarcangelo". Per l’amministrazione incidono, naturalmente, "anche il turismo e i tanti eventi, che insieme ai negozi e ai pubblici esercizi contribuscono alla vivacità di Santarcangelo".

Per Confesercenti "la crescita del turismo si sta confermando un fattore molto importante anche per il commercio. Ormai la città di Santarcangelo – osserva il responsabile di Confesercenti, Massimo Berlini – non è visitata solo in estate e nei giorni delle fiere, ma anche in altri periodi dell’anno". Per Berlini insomma "al netto di tutte le difficoltà affrontate oggi dai commercianti, a partire dal caro bollette, quella di Santarcangelo è una piazza che soffre meno di altre e dimostra di avere una grande vivacità. Il turnover delle attività e le pochissime vetrine al buio ne sono la testimonianza". Non è tutto oro quello che luccica, perché "i problemi ci sono, a partire dalla carenza di parcheggi e dalla viabilità, che va in sofferenza nei giorni di maggiore afflusso". Inoltre a Santarcangelo "gli affitti dei negozi restano elevati, anche se va detto che la pandemia, in questo senso, ha avuto un effetto ’positivo’, perché ha spinto diversi proprietari degli immobili affittati ai negozianti a ridurre le loro pretese".