Lo show del Re degli ignoranti scalda la spiagga by night

Il tributo ad Adriano Celentano arriva in spiaggia. A Miramare di Rimini sul palco dei Bagni Ricci, zona 142 e 143, alle 22 di domani si esibirà Il Re degli ignoranti, ovvero Maurizio Schweizer. Un omaggio al Molleggiato che è un simbolo e con i simboli non è mai facile confrontarsi. Il suo nome è sinonimo di innovazione e rivoluzione. Così Maurizio proverà a rivoluzionare il modo di vivere la spiaggia, durante la sera, regalando emozioni grazie alla sua voce ma anche alle movenze e ai costumi ricreati sul modello di quelli dell’Adriano nazionale. Il Re degli ignoranti si è già esibito in molte nazioni garantendo il pieno di pubblico e tanta vivacità. Ad applaudirlo infatti gli spettatori dell’America, del Canada, dell’Australia, ma anche di Francia, Ucraina e Spagna. Ora arriva sulla riviera riminese, dove è atteso con il suo concerto spettacolo.

Rosalba Corti