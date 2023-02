Lo show di ColorCoriandolo chiude col botto

Ultimi giorni in maschera con i festeggiamenti del martedì grasso in compagnia di ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie, promosso dal Comune di Rimini e organizzato da Made Officina Creativa. Dopo il successo di domenica, si replica oggi fra spettacoli, musica, giochi, e l’animazione musicale di Radio Bruno. Una riscoperta delle tradizioni con maschere, artisti, giocolieri, musicisti, acrobati, e tanti coriandoli, per un intrattenimento diffuso nel centro storico di Rimini.

Il Carnevale può essere anche l’occasione per scoprire in maniera insolita la città, con il Carnival AperiTour, organizzato VisitRimini. Una passeggiata tra storie inquietanti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza.

Al Teatro Galli, per la Stagione Teatrale di prosa e danza 20222023 - Fuori abbonamento, Lella Costa e Elia Shilton, in ‘Le nostre anime di notte’ (giovedì 23 febbraio). Si prosegue, il 26 febbraio, con l’esibizione di Max Angioini ne ‘Il Miracolato’.

Al Teatro degli Atti, domenica, appuntamento con la rassegna per bambini Sciroppo di teatro: ‘Cuore’, di e con Claudio Milani.

Tra le mostre, da segnalare, al Palazzo del Fulgor, Amarcord Disegnato, con i 65 fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj e, alla Galleria dell’Immagine, Rimini Ritrovata con le immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti del riminese Amedeo Montemaggi. Da visitare anche la mostra sulla storia del più grande campo di concentramento e centro di sterminio nazista ‘Auschwitz-Birkenau 1940-1945’, a cura del Memorial de la Shoah di Parigi al Museo della Città (fino al 26 febbraio).