Lo Shuttlemare corre tutti i giorni

Col ponte del 2 giugno è entrato in servizio tutti i giorni il servizio offerto dallo Shuttlemare. La navetta gestita da Start Romagna è diventata per migliaia di utenti l’ancora di salvataggio per lasciare l’auto e arrivare al mare (dal porto al bagno 100), senza l’assillo della ricerca di un posteggio. E’ possibile scaricare la app My Start Romagna e prenotare il servizio, comunicando il proprio punto di partenza: il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere la navetta e il tempo di attesa. È possibile usare lo Shuttlemare lasciando la macchina in uno dei vari parcheggi scambiatori: via Clementini, Garden, via Chiabrera, Palacongressi, via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, via Fantoni, zona sindacati.