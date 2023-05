Lo smartphone per i ragazzi: rischi e piaceri

I social media hanno aspetti positivi come il mantenimento dei legami familiari, lo sviluppo di una rete professionale e l’attivismo. Consentono di rimanere in contatto con amici e familiari e favoriscono la creazione di opportunità di carriera. Inoltre sensibilizzano su questioni importanti. Tuttavia, l’uso eccessivo può portare a dipendenza, isolamento sociale e problemi di salute. Il cyberbullismo è un serio problema che può generare danni reali. Importante quindi educare i ragazzi ad un uso responsabile dei social. Ma cosa ne pensano i giovani? Tommaso e Omar ritengono che i social siano utili per apprendere e per comunicare. "Con i social ci si può anche divertire – racconta David – i meme possono rallegrarti dopo una giornataccia". Ma c’è anche un aspetto legato all’apparenza, "e quando si pubblica una foto spesso si sorride per mostrarsi agli altri" dice Arianna. Per Beatrice "possono essere anche pericolosi, se usati in modo improprio, e condizionare negativamente la vita delle persone". Nicola infine sottolinea come sia "difficile e sgradevole gestire litigi e discussioni online".

Luigi Emilio Pezzini, Matteo Gerardi e Thomas Oldani IIA