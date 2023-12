Lo Snaporaz cambia: nuova gestione in arrivo

Il Salone Snaporaz di Cattolica dal 7 dicembre proseguirà l’attività cinematografica con una nuova gestione. A seguito di una pubblica ricognizione il Circolo del Cinema Metropolis, già gestore di due sale a Fermo, nelle Marche, è subentrato alla precedente gestione del Circolo Toby Dammit presentando un progetto nel solco della continuità. Si partirà, domani, giovedì 7 dicembre alle ore 21.30, con l’ultimo lavoro di Woody Allen "Un colpo di fortuna". La proiezione sarà preceduta da un apericena (a partire dalle 20.30) curato da Caffè Teatro 137.

"La nuova programmazione cinematografica proseguirà nel solco della qualità, con particolare attenzione al cinema italiano ed europeo – spiega l’amministrazione comunale – non mancheranno le rassegne di cinema restaurato, le proiezioni in lingua originale, la programmazione live di opere liriche e balletti dalla Royal Opera House di Londra, la rassegna Movie Kids – Famiglie al Cinema, con film d’animazione e per ragazzi. Come di consueto le proiezioni andranno dal venerdì al lunedì, con la possibilità di organizzare, in collaborazione e in accordo con l’Ufficio cinema-teatro del Comune, altri eventi e rassegne in altre giornate".

In programma anche alcune novità: "Oltre agli aperitivi serali, che proseguiranno, il Circolo del Cinema Metropolis – continua l’amministrazione comunale – ha pensato a colazioni domenicali al cinema, che già da qualche tempo propone nei suoi cinema e sono molto apprezzate dal pubblico: queste nuove iniziative vedranno la collaborazione delle attività commerciali attigue al Salone Snaporaz". Dunque un contenitore culturale in pieno centro che promuoverà altre iniziative e sempre in piena sinergia con le attività del centro stesso, la Regina lancia così la sua sfida ai lunghi mesi invernali con iniziative, cinema ed attività interessanti.

Luca Pizzagalli