Lo spacciatore nascondeva cocaina e hashish in hotel

Hashish e cocaina nascoste in hotel. In manette è finito uno spacciatore albanese di 25 anni, sorpeso dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini. Già da alcuni giorni gli uomini in borghese stavano tenendo sotto controllo il giovane ritenuto al centro di attività sospette. Movimenti strani e incontri frequenti con diverse persone, confermati dai pedinamenti degli uomini in abiti civili della polizia locale. L’altro pomeriggio gli agenti hanno deciso di intervenire bussando alla camera dell’hotel in cui il 25enne era alloggiato, per una semplice identificazione personale. Un controllo dei documenti durante il quale il personale della Polizia Locale ha notato, sulla scrivania della camera, la presenza di sostanze stupefacente e un bilancino di precisione. Da li è scattata la perquisizione della camera: ritrovati 11 grammi di cocaina a cui si aggiungono 5,30 grammi di hashish.