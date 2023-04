Lo spagnolo è una delle lingue più importanti Fondamentale conoscerlo: può dare vantaggi

Avere una prof di spagnolo che compare sulla porta salutando con un allegro Hola, buenos dìas è stata una piacevole costante che ci ha accompagnato nei nostri tre anni alle medie. Lo spagnolo è considerato una delle lingue piú importanti ed influenti nel mondo. Dominare la lingua spagnola rappresenta un vero e proprio vantaggio competitivo per qualsiasi professionista. A molti può sembrare una lingua semplice, molto simile all’italiano, ma non è così, ci sono molti verbi irregolari e parole ‘false amiche’, come per esempio ‘vaso’ che significa ‘bicchiere’, ‘burro’ che equivale ad ‘asino’.

La sua cultura poi ha qualcosa di speciale: le festività per esempio, come El día de los muertos che invece di essere una ricorrenza triste è una festa allegra; per non parlare delle tradizioni che distinguono la Spagna da altri Paesi, come la Festa Taurina, i balli e i costumi.

Lo studio delle lingue straniere attrae sempre di più, probabilmente perché potrebbero tornare utili per il lavoro o per poter comunicare con persone di altri Paesi.

Insomma, anche se non dovessimo continuare lo studio di questa lingua, essa ci accompagnerà comunque nei nostri diversi percorsi.

3 D