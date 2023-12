"Lo Spazio Tondelli è una priorità. Subito i parcheggi in zona porto"

Spazio Tondelli, il parcheggio di viale Cortemaggiore e il completamento di viale Bologna. Azione e Gruppo Misto, con i consiglieri Gianluca Vannucci e Valentina Villa chiedono alla giunta di modificare il piano triennale dei lavori pubblici che arriverà in consiglio comunale per l’approvazione prima della fine dell’anno. "Vorremmo che il nuovo Spazio Tondelli avesse la massima priorità nel 2024 perché Riccione non può più attendere un contenitore credibile e funzionale per gli eventi culturali". Poi lo sguardo volge al porto dove è in atto la riqualificazione di viale Bellini che comporta la perdita dei parcheggi lungo la strada. "Risulta opportuno inoltre anticipare al 2024 il Progetto del nuovo parcheggio Cortemaggiore - 1 Maggio vista la perdita di numerosi posti auto a causa dei lavori nella zona portuale e visti gli ormai prossimi lavori per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri". In lista anche viale Bologna: "Sollecitiamo la giunta a finanziare nel 2024 tutti i lavori per il completamento di viale Bologna senza aspettare il 2025". Nella lista delle priorità per il 2024 figurano anche: "Lo Skate park, la riqualificazione del sottopasso alle Fontanelle, la ciclabile a San Lorenzo tra viale Veneto e l’ex mattatoio".